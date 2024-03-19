مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تفقد الذهب وحلا تقع في ورطة

استطاع عزيز الفرار من مخزن عم رزق، واختطف ملك ابنة عزمي، اعتذرت روجينا بشدة لهذا الموقف المحزن الذي وضعت فيه رزق وعزمي، عندما طلبت منهما المخزن، لتضع فيه الذهب دون أن يعلموا ذلك، لكنّها تعهّدت بأن ترجعها لهما.

مسلسل سر إلهي الحلقة 9

وأقسمت نصرة في تلك اللحظة على أنّها ستعيد ملك إلى حضن والدها وجدها، ولكن عزمي لم يمهلها حتى تفعل ذلك، فبمجرد أن جاء إليه عزيز وساومه على إرجاع ملك مقابل أن يعطيه الذهب، فواق عزمي على هذا العرض، واتفقا على موعد لإنفاذ الاتفاق، وتقابلا بعدها وتسلم كل واحد منهما ما اتفق عليه مع صاحبه، كل ذلك ونصرة لم تكن في المشهد، بل تدور على ظالميها وتوقع بهم جزاء بما قاموا به، عندما تسببوا في دخولها السجن.

شريف يوقع حلا في ورطة

أما شريف فبعد أن رفضت شاهيناز طلبه بالجواز من حلا واستهزأت به، وأمرته أن يبتعد عن حلا وأن يخبرها بأنه لن يتجوز منها، جاء المشهد وهو سائق سيارته وحلا برفقته، وفي أثناء المشاجرة التي دارت بينهما في السيارة اصطدم برج أفقده حياته، ولكنه أوقع الفاتاة المسكية في شر أعمالها وألبسها تهمة القتل.

فبعد أن وصلا إلى المستشى بالرجل الجريح وقبل أن يفارق الحياة، اتفق شريف مع حلال على أن تقول بأنها هي من كانت تقود السيارة، وهي التي صدمت الرجل، وذلك حفاظا على سمعته بين نانس، ولأنّ أهلها يستطيعون تخليصها من تلك الورطة بكل سهولة على عكسه تمامًا، وفعلًا وافقت على عرضه، وأخبرت شاهيناز بأنّها هي من كانت تقود السيارة، وبعد ذلك بدقائق جاء الخبر بموت الرجل.