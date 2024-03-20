«الزوجة والأولاد فتنة».. كيف كانت نهاية الحسين حسن الصباح؟

ألقت أحداث مسلسل الحشاشين الضوء على العلاقة بين حسن الصباح ونجله الأكبر الحسين حسن الصباح، والذي كان يتسم بالعند منذ طفولته، وهو ما دفع والده في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 لإرساله إلى التدريب في مكان خارج قلعة آلموت حيث يرغب في إعداده ليكون فارس شرس يليق بأن يكون ابن حسن الصباح.

ولم تكن العلاقة بين حسن الصباح ونجله الحسين حسن الصباح في أفضل صورها، حيث كان يرى الصباح أن القسوة هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها صنع رجال على حد تعبيره، حيث يقرر في أحد حلقات المسلسل حبسه داخل غرفة مظلمة بسبب عدم تنفيذ المطلوب منه، وهو ما تسبب في زرع بذور الكره داخل الحسين تجاه والده.

ومن المقرر، أن تشهد الحلقات المقبلة من مسلسل الحشاشين إلقاء الضوء بشكل أوسع على نظرية حسن الصباح في تربية أبناءه الذي يرى أنهم فتنة أيضا، بحسب ما جاء في حديثه مع زوجته خلال الحلقة 9 «عنيد ومش مقدر نعمة أنه ابني.. أنا بحبه ولكن الحب أنك تخلي اللي زيك منك.. الزوجة والأولاد فتنة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. إبعاد الحسين حسن الصباح من قلعة آلموت

نهاية الحسين حسن الصباح على يد والده

وكشفت المراجع التاريخية، إن الحسين حسن الصباح حاول أن يخلف والده وطلب منه أن يكون خليفته وهو الأمر الذى رفضه الأب تماما، وبالتعاون مع أحد الدعاة بدأ الحسين أن يدعو لنفسه كخليفة لوالده بين صفوف جماعة الفدائيين التي أسسها والده، ولكن قام أحد المسؤلين الكبار في الجماعة في تقديم تقرير إلى الصباح بالأمر، فتآمر عليه الحسين وصديقه وقتلوه لخلافات بينهم، وهو ما جاء في كتاب «حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي» للكاتب محمد عثمان الخشت، الذي اعتمد عليه الكاتب عبد الرحيم كمال كواحد من المراجع التاريخية في كتابة مسلسل الحشاشين.

نهاية الحسين حسن الصباح كانت على يد والده، الذي كان يضع المصلحة العامة لجماعته فوق أي اعتبارات أخرى، حتى لو كانت تلك الاعتبارات علاقته بنجله، فلم تنجح مشاعر الأبوة في إثناءه عن قتل الحسين بعد ما اشترك في قتل واحد من دعاته المقربين، وهو ما كان له دور كبير في إيمان أتباعه به بشكل أكبر.