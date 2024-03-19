مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. رسالة حسن الصباح تشعل نيران الحرب

اتسمت رسالة حسن الصباح إلى السلطان السلجوقي ملك شاه بالدهاء ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، والتي جاءت ردا على رسالته التي أرسلها السلطان إلى الصباح بعد معرفته باستيلائه على قلعة «آلموت» وطرد أميرها ليحتلها هو ورجاله، وأدرك وقتها حجم الخطر الذي قد يشكله الزعيم الجديد على دولته خاصة مع وجوده في منطقة قريبة من أعداء السلطنة، بينما تسببت الرسالة الثانية في إشعال فتيل الحرب.

وجاء في رسالة حسن الصباح إلى السلطان ملك شاه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، «عندما وصلني حطاب السلطان وضعته على الرأس والعين.. ورفعت رأسي زهوا من الفخر أرجو من السلطان أن يسمع كلامي ولا يشاور فيه أعدائي خصوصا نظام الملك الذي يخط الحق بالباطل والباطل بالحق».

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. نص رسالة حسن الصباح لملك شاه

وتتضمنت رسالة حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 9: «مولاي السلطان أكتب إليك حالي.. أما عن ما قولتم إني أظهرت دينا جديدا فأعوذ بالله من ذلك.. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما طعني في بني العباس فنعم أطعن فيهم وأشنع بهم لأن بدايتهم ونهاينهم قامت على التزوير والتلبيس والفسق والفجور بداية من رجلهم وقائدهم أبو مسلم الخرساني الذي غدروا به وأراقوا دمه، أما عن قولك بإني أخدع الجهال وأدفعهم إلى قتل الناس فأمنع موظفيك من الظلم والفساد وقتل النساء ونهب الرجال وأنا أمنع رجالي من إغاثة الملهوف ورد الظلم.. امنع الظلم يمتنع حسن الصباح».

وأضاف: «تهديدك بحشد جيش لتدمير القلعة فمعاذ الله أنا لست في قلعة احتمى بها منك، لكنها ملاذا وخلوة اتقى فيها شر الأعداء ولولا وزيرك الظالم الذي يحتال على ظلمي، وسفك دمي لأتيت إليك طائعا وناصحا».

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. رسالة حسن الصباح تستفز ملك شاه

لكنها لم تكن الرسالة الوحيدة في مسلسل الحشاشين الحلقة 9، حيث تسببت رسالة حسن الصباح الثانية في إشعال النار ما بينه وبين السلطان السلجوقي، بعد ما قام بقتل المضحك الخاص به وثبت في جسده بخنز رسالة ثانية من حسن الصباح جاء فيها: «من حسن الصباح إلى السلطان ملك شاه قتلنا مضحك الملك ونديمه.. ليعلم أن آوان الضحك فات وأن أوان الجد.. إنّ رفعت الظلم، وأبعدت عن الناس شر نظّام الملك فالعهد بيننا موصول».