مجموعة من الأحداث المتلاحقة شهدتها أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، وهو ما جعل متابعو المسلسل التاريخي ينتظرون مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 10، والتي من المقرر أن تستكمل الأحداث من بعد تجهيز السلطان ملك شاه حملة للهجوم على قلعة آلموت وحسن الصباح للقضاء عليه ورجاله بعد تحديه الواضح للدولة السلجوقية وسلطانها.

حدد شبكة قنوات DMC مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 10، وفقا لما نشرته عبر حسابه على فيس بوك، حيث يعرض المسلسل حصريا على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية بجانب عرضه على منصة واتش آت الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. جيش السلطان يهجم على قلعة آلموت

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 10

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 10 الساعة التاسعة والربع مساء، والساعة الحادية عشر مساء على قناة DMC دراما، بينما تعاد الحلقة في الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي في الرابعة والربع عصرا على قناة DMC، بينما تعاد على DMC دراما في السادسة والنصف صباحا والواحدة والنصف ظهرا.