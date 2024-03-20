بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. منحة جديدة في الطريق قبل العيد

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزراة العمل المصرية حول منحة العاملة غير المنتظمة ومواعيد صرفها، مؤكدة أن هناك أخبار سارة يترقبها الآلاف من هذه الفئات بشأن الصرف وموعده وقيمته.

وأوضحت المصادر أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة قبل موعد عيد الفطر المبارك 2024، لكافة الأشخاص المدرجين بقاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وهي منحة عيد الفطر.

منحة العمالة غير المنتظمة للمصريين

وأوضحت مصادر بوزراة العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قيمة المنحة التي من المقرر أن يتم صرفها لاتقل عن 500 جنيه للفرد، وذلك قبل موعد عيد الفطر، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات للمواطنين بما يحقق متطلباتهم المعيشية.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وفي السياق ذاته كشفت مصادر في الجامعات الحكومية، أنه من المقرر أن يتم صرف منحة عيد الفطر للعاملين في الجامعات من مَوظفين وإداريين وعمالة مؤقتة وأعضاء هيئة التدريس قبل عيد الفطر المبارك 2024، في إطار سعي الجامعات لتوفير كافة احتياجات منسوبيها.