رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024.. قيمتها كام؟

تتيح وزارة العمل رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 إلكترونيًا من أجل تيسير الحصول على المنحة المقدمة من الحكومة والتي تقدر قيمتها بـ1000 جنيه، وفقًا للقانون الصادر برقم 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة غير المنتظمة، كنوع من الرعاية الاجتماعية التي تقدم للمواطنين وتساعدهم على المعيشة.

منحة العمالة غير المنتظمة

وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون المنحة 1000 جنيه أول البنود في صندوق إعانة ورعاية العمالة، وذلك عقب صدور قرار الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وذلك من أجل توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024

ويمكن الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الانترنت، كما يمكن الدخول مباشرة من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول مباشرة إلى عبر رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 من هنا.

- تسجيل البيانات المطلوبة وتتضمن:

* بطاقة الرقم القومي.

* صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

* مستند يثبت حالة ومهنة العامل.

* وثيقة تثبت عنوان مسكن العامل الحالي وفواتير (الغاز والكهرباء والمياه).