منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه.. 2.5 مليون مستفيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه أول البنود في صندوق إعانة ورعاية العمالة، وذلك بعد صدور قرار الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

وتصرف الحكومة منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه، للمدارس، وهناك منحتين في عيد الفطر والأضحى، المولد النبوي الشريف، منحة إعانة الوفاة للشخص العائل، منحة الزواج، بحيث تكون من 500 لـ1000 جنيه، وفقًا لظروف كل منحة.

2.5 مليون مستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة

ويستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة حوالي 2.5 مليون عامل وذلك بعد إنشاء صندوق إعانة ورعاية العمالة غير المنتظمة حتى يتم توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتم إقرار منح للعمالة غير المنتظمة كنوع من الرعاية الاجتماعية التي يتم تقديمها لهم وتساعدهم على المعيشة.

وتواصل وزارة العمل حاليًا في حصر عدد العمالة غير المنتظمة في مشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية والقرى الأكثر احتياجًا وذلك تمهيدًا للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات العامة للوزارة.