حددت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة، فيما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد السحور اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية و7 دقائق يعقبه موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و7 دقائق.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و42 دقيقة بجميع المساجد المختلفة في نطاق المحافظة بعد نحو ربع ساعة من موعد أذان الفجر.

وشهدت مساجد الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، مع متابعة الفرق التفتيشية من إدارات الأوقاف، للتأكد من توافر إمام لكل مسجد على مدار شهر رمضان المبارك خلال الفروض الخمس.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الإسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الإسماعيلية يصل لنحو 13 ساعة و56 دقيقة.