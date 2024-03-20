رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024 

كتب:

ماريان سعيد
12:00 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024 

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024 

يهتم المسلمون في كل أنحاء العالم بمعرفة مواقيت الصلاة، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، فيما يرصد المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس كل يوم،  كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024. 

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأربعاء  

حدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024، والتي تبدأ من الساعة 4:55 بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:59 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة 4:55 صباحا، وفي القيروان الساعة 4:56 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:55.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 12:34 ظهرا، وفي مدينة القيروان الساعة 12:34 ظهرًا، وفي صفاقس في تمام الساعة 12:32.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024

موعد أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة 3:53 عصرا، وأيضا في مدينة القيروان في الساعة 3:54 عصرا، وفي صفاقس 3:53 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024 6:31 مساء، وفي مدينة القيروان 6:35، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:33 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر للمغرب. 

اقرأ المزيد:

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3- 2024 وتوقيت الإفطار

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 مارس
بقلم ماريان سعيد