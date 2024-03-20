«الأعلى للجامعات» يوجه رسالة هامة للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

وجهت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، رسالة هامة لطلاب الكليات المختلفة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، تتمثل في موعد الامتحانات للترم الثاني والتي من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين بما يتماشي مع اللوائح والنظم لكل كلية وطبيعتها.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات للفصل الدراسي الثاني ستكون على ما تم دراسته من مقررات ومناهج وأنه لا تعديل أو تغيير في المناهج، وستكون الامتحانات وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها وفقا لقانون تنظيم الجامعات، مشيرة إلى أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات خلال شهر رمضان المبارك.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الدوري خلال الأسبوع بعد المقبل، ومن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشأن التعليم الجامعي، أبرزها مناقشة استعدادات امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني، ومتابعة تقارير اللجان المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المدمج.