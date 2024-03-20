هل عاد نور الشريف من الموت؟.. السيناريست مجدي صابر يكشف حقيقة ما حدث

العودة من الموت موقف أشبه بالمعجزات التي يكاد لا يستوعبها عقل بشري أو منطق، لكن ما لايعرفه كثيرون هو تعرض العديد من الأشخاص لمثل هذا الموقف، حيث يتوقف القلب عن العمل لبعض الوقت، ومن ثم يعود مرة أخرى، ومن بين هؤلاء الفنان الراحل نور الشريف، أثناء رحلة بالعاصمة اللبنانية بيروت، حسبما كشف الكاتب والسيناريست مجدي صابر.

تفاصيل عودة نور الشريف من الموت

روى الكاتب والسيناريست مجدي صابر خلال حديثه مع الناقد الفني محمد مسعود عبر شاشة تلفزيون «الوطن» ببرنامج «ملوك الدراما»، تفاصيل موقف تعرض له الفنان الراحل نور الشريف، وقصه على السيناريست أثناء العمل سويًا بمسلسل الرجل الآخر في تسعينيات القرن الماضي.

وقال مجدي صابر، إنه أثناء حديثه مع الراحل نور الشريف عن فكرة مسلسل الرجل الآخر التي كانت الأولى من نوعها بتناول قضية انفصال الروح عن جسد الإنسان، قال إن الأخير أخبره بمروره بتلك التجربة على أرض الواقع.

واستكمل السيناريست مجدي صابر حديثه قائلًا: «نور سألني جبت الحكاية دي منين قولتله من كتاب إنجليزي فقالي إنت عارف إني مريت بالتجربة دي قبل كدا»، فبينما كان الفنان نور الشريف في إحدى رحلاته بمدينة بيروت اللبنانية فقد الوعي والنبض، لكن قلبه عاد للحياة مرة أخرى، قائلًا لصديقه السيناريست: «أنا مريت بالتجربة دي قبل كدا».

مسلسل الرجل الآخر

يذكر أن أحداث مسلسل الرجل الآخر دارت في إطار اجتماعي درامي حول رجل أعمال يقدم على العديد من الأمور السيئة، ومن ثم يتعرض لحادث يفقد ذاكرته خلاله، وتظن أسرته أنه قد توفي، لكن يستقر به المقام في وسط حارة شعبية بسيطة أهلها طيبون، ويعود للحياة بشخصية جديدة ومختلفة.