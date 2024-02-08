رائد زراعة الكبد يحذر: الإكثار من أكل الشاورما ضار للغاية (فيديو)

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC»، الدكتور محمد عبدالوهاب، رائد زراعة الكبد ورئيس الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.

وحذر الدكتور محمد عبدالوهاب من تناول الوجبات السريعة لما لها من آثار ضارة على الجهاز الهضمي والكبد والقولون، قائلًا: «الإكثار من أكل الشاورما ضار للغاية، الأكل دا غالبًا بيكون مركون ومجمد ويتم طبخه سريعًا، ووضع طبقة خارجيه عليه، وفي الداخل يكون به بكتيريا وفطريات، ولما الشخص يأكل الأكل دا يوميًا يمرض».

الوجبات السريعة خطيرة جدًا

وأضاف قائلا: «الوجبات السريعة خطيرة جدًا، الحاجة بتطلع من الثلاجة وطوابير واقفة بسرعة يحطوا عليها طبقة المايونيز ويتم وضعها في الزيت، تستوي من الخارج، ومن الداخل طرية، وهي خطر رهيب على القولون والمعدة، وممكن يكون فيها بكتيريا».

حذر من تناول المهدئات والمسكنات والمضاد الحيوي

وحذر من تناول المهدئات والمسكنات والمضاد الحيوي بصورة عشوائية، قائلًا: «كل المهدئات والمسكنات ضارة للكبد والكلى، بيجيلك مريض واخد 4 أو 3 أيام أقراص مسكنة، ودا خطر جدًا، ليه نستعمل الحاجات دي دون داعي، مينفعش آخد مضاد حيوي ومهدئات ومسكنات من نفسي، دي جريمة بترتكب في حق الإنسانية، واللبن الطازة بيكون مفيد للجسم من أي نوع آخر».