يحظى موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 على قناة DMC اليوم، باهتمام عدد كبير من جمهور الدراما في مصر والوطن العربي، بعد النجاح الذي حققه المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى مع بداية موسم الدراما الرمضانية، والذي تعود أحداثه إلى القرن الحادي عشر الميلادي لإلقاء الضوء على الجماعة التي أثارت الرعب في العالم ذلك الوقت ومؤسسها حسن الصباح.

حددت شبكة DMC موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 على قناة DMC اليوم، والتي تضم العديد من الأحداث التي ينتظرها الجمهور في الحلقة الجديدة بعد الأحداث التى شهدتها الحلقة الماضية مع احتدام الموثق بين حسن الصباح والسلطان ملك شاه الذي وجه حملة عسكرية إلى قلعة آلموت للقضاء على الصباح ودعوته ورجاله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 على قناة DMC اليوم

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 على قناة DMC اليوم، الساعة 9:15 مساء وتعاد الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي أما الإعادة الثانية في تمام الـ 4:15 عصرا، وتعرض الحلقة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما تعاد الحلقة الساعة 6:30 صباح اليوم التالي إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 1:30 ظهرا.