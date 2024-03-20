موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 20 مارس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024، الموافق اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وفي السطور التالية تبزر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الأربعاء 20-3-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:21 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:00 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:18 مساءً، وصلاة العصر 3:41 مساءً، وصلاة العشاء 7:51 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في اليوم الأربعاء 20 مارس بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:34 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:12 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد آذان المغرب في السعودية في مكة الأربعاء 20-3-2024 عند الساعة 6:32 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 7:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:18 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الأربعاء 20-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الأربعاء 20-3-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:51 صباحًا، والشروق 5:45 صباحًا، وصلاة الظهر 11:48 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:21 مساءً