موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024

يرغب الكثير من المسلمين في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024 الموافق 8 رمضان المبارك لعام 1445، لضبط موعد إقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار والاستعداد لصلاة التراويح ونرصد خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة في السعودية التي تختلف من إمارة لإمارة وفق محددات التوقيت بمرور خطوط الطول.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في السعودية اليوم، في محافظة أبها في تمام الساعة 6:21 مساء، على أن يكون في الدمام في تمام الساعة 5:51 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الاثنين 18-3-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الاثنين 18-3-2024 وفق توقيت الظهران في تمام الساعة 5:50 مساء.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم في جدة في تمام الساعة 6:34 مساء، وفي الرياض الساعة 6:04 مساء، ويكون موعد صلاة المغرب في الهفوف اليوم الساعة 5:53 مساء.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 18-3-2024

موعد الإفطار اليوم في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024 في الباحة الساعة 6:25 مساء، بينما في الجوف الساعة 5:53، على أن يكون موعد الإفطار في الجبيل 6:03 مساء.