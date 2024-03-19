موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مارس في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، ليتمكّن المسلمين من تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الثلاثاء 19-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بمدينة مكة المكرمة يكون عند الساعة 6:21 مساءً، فيما ستكون مواقيت صلاة الفجر عند الساعة 4:55 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:18 مساءً، وصلاة العصر 3:41 مساءً، وصلاة العشاء 7:51 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في اليوم الثلاثاء 19 مارس بمدينة جدة، سيكون عند الساعة 6:34 مساءً، بينما موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:7 صباحًا، والشروق 6:27 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 7:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

سيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة المكرمة الثلاثاء 19-3-2024 عند الساعة 6:32 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 7:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:18 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الثلاثاء 19-3-2024

فيما سيكون موعد الإفطار اليوم في السعودية الثلاثاء 19-3-2024 في مدينة الرياض، سيكون عند الساعة 6:5 صباحًا، والفجر عند 4:35، والشروق 5:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:1 مساءً، وصلاة العصر 3:27 مساءً، وصلاة العشاء 7:18 مساءً