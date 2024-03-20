مسلسل المعلم الحلقة 10.. مصطفى شعبان يواصل تحدي الصعوبات

شهدت احداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم، دخول مصطفى شعبان في صعوبات عدة، من أجل إجلاب السمك من السويس إلى سوق السمك، لذلك يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة 10 من مسلسل المعلم.

الحلقة 10 مسلسل المعلم

لنرى خلال أحداث الحلقة 10 من المسلسل، هل سينجح مصطفى شعبان في تحدي الصعوبات، وينجح في جلب السمك أم لا.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:45 مساء، إضافة إلى عرض مسلسل المعلم، على منصة «واتش إت» الرقمية، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة العمل في كل الأوقات.