هل يتزوج منذر ريحانة من دهب في مسلسل المعلم؟

أحداث مشوقة ومثيرة شهدتها الحلقة 8 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، كان أبرزها تطهور الحالة الصحية للمعلم بشر الدور الذي يجسده الفنان، إذ ظهر خلال الحلقة قعيد الفراش ويبكي وبجانبه ابنته «دهب» التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، وبعد ذلك هرب شقيقها من مصحة الإدمان وطلب أموالا من شقيقته وهددها.

تدهور الحالة الصحية للمعلم بشر

خلال أحداث الحلقة طلب المعلم «عنتر» الدور الذي يجسده الفنان منذر ريحانة من «دهب» أن يساعدها في نقل والدها لاستكمال علاجه بالمستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلا حول زواج المعلم عنتر من «دهب»، خاصة أنه في الحلقة السابقة كان يخطط لخروج شقيقها من مصحة الإدمان من أجل استغلاله لكي يقنعها بالزواج منه.

هناك العديد من السيناريوهات التي تشير إلى أن المعلم عنتر قد يتزوج من الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم، إذ في الحلقات الأولى من المسلسل عبر منذر ريحانة عن مدى حبه وإعجابه بـ«دهب»، قائلا إنه يسعى للزواج منها بأي طريقة.

موعد عرض مسلسل المعلم

من المقرر أن يعرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء ، كما يعرض على منصة Watch it.

ويشارك في مسلسل المعلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.