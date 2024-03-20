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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 10 على قناة الحياة.. الأحداث تزداد إثارة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:36 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 9 من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان، أحداث مثيرة، إذ اشتد الصراع بين منذر رياحنة ومصطفي شعبان، لذا يهتم الجمهور، بالتعرف على موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 10 على قناة الحياة.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 10 على قناة الحياة

يأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 10 على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل، اعتراف هاجر أحمد لسهر الصايغ، بانها تحب زوجها مصطفي شعبان، حتي ترد عليها الأخيرة بأنها كانت تشعر بذلك منذ فترة، قبل أن يدور بينهما حديث طويل عن رجولة مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

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بقلم أحمد عبد الرحمن