موعد عرض الحلقة 10 مسلسل المعلم.. كيف يتخلص طارق النهري من مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 9 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان أحداثًا غير متوقعة، بعد أن استفز مصطفى شعبان، طارق النهري بسبب خداعه.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل المعلم

ومن المقرر أن نرى خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل المعلم، حيلة جديدة من طارق النهري وسلوى خطاب للتخلص من مصطفى شعبان.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل المعلم

ويأتي موعد عرض الحلقة 10 مسلسل المعلم، اليوم على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.