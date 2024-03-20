مسلسل حق عرب الحلقة 10.. سلوى عثمان تحاول الصلح بين عرب السويركي وخطيبته

مع انتهاء أول 10 حلقات من مسلسل حق عرب، اشتعلت أجواء المنافسة داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، وتمكن عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي على الاستحواذ على اهتمام الجمهور خلال مسلسل حق عرب الحلقة 10.

وحاولت ماجدة والدة عرب السويركي التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان الصلح بين ابنها عرب السويركي وخطيبته حنان التي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، بعد كشف سرها ومعرفته بالمحاضر ضدها، ولكنه رفض الصلح والعودة لها، وطلب منها الابتعاد عنه.

عرب السويركي يحاول الهروب بعد صدمته في خطيبته

وذهب عرب السويركي إلى ملهي ليلى لمحاولة نسيان ما مر به، وما فعلته خطيبته حنان، ولكنه تفاجأ بوجود رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز واستفزه بعد ترك خطيبته.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، سلوي عثمان، وفاء عامر، دنيا المصري، دينا فؤاد، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.