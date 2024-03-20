مسلسل حق عرب الحلقة 9.. دنيا المصري تفرض شروطا لإتمام زواجها

عرضت قناة ON Drama الليلة، مسلسل حق عرب الحلقة 9 بطولة الفنان أحمد العوضي، ويجسد شخصية عرب السويركي، والذي شهد تطور كبير في حياته جعلها تنقلب رأسًا على عقب.

شرط سميحة لاتمام زواجها من ابن عمها بعد زفافهم

وطالبت سميحة والتي تجسد شخصيتها دنيا المصري من زوجها وابن عمها جمال، فى ليلة زفافهم أن يكون له كلمة مسموعة ويطور من نفسه في سوق الأخشاب حتى يصبح الذراع الأيمن لوالدها بدلا من عرب السويركي، وأن يجعله يعتمد عليه فى كل شيء في حياته، ليس لأنه نجل شقيقه ولكنه أصبح زوج ابنته؛ لكي تشعر بالفخر والقوة مع زوجها، واشترطت عليه أن ينفذ تلك الطلبات لكي تجعله يعيش حياة هادئة سعيدة.

محاولات والدة عرب السويركي للصلح بينه وبين خطيبته حنان

وحاولت ماجدة والدة عرب السويركي والتى تجسدها الفنانة سلوي عثمان، بأن تصلح بين عرب السويركي وخطيبته حنان وتجسدها دينا فؤاد بعدما كشف سرها وخداعها له، وأنّها كانت قليلة الحيلة وألا يظلمها، ولكنه رفض الاستماع وقبول مبررات لها، وجعلت ابنها الأكبر علي السويركي يقسم على المصحف بأن وصولات الامانة والمحاضر ضد حنان حقيقية وليست مزورة.