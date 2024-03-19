العوضي يكشف مفاجآت في الحلقات المقبلة من مسلسل حق عرب (فيديو)

يواصل الفنان أحمد العوضي نجاحه الكبير بمسلسل حق عرب والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2024، ويعرض على شاشة قناة ON Drama.

وأوضح الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركى أن الحلقات المقبلة من المسلسل تشهد العديد من المفاجآت التي ستقلب الأحداث رأسا على عقب.

مفاجآت عرب السويركي في حق عرب

وأضاف العوضي خلال لقائه مع فاطمة مصطفى فى الراديو 9090، أن الجمهور اختلط عليه الأمر فيما يتعلق بحقيقة علاقته مع سميحة التي تجسدها الفنانة دنيا المصري، وأن أنغام التي تقوم بدورها الفنانة كارولين عزمي ليست شقيقته؛ بل هي الطفلة التي تم تبديلها معه في الصفقة التي أجرتها صباح الجياش وقت ولادتهما.

وأشار العوضي إلى أنه يعيش حاليا قصة حب مع حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، ولكن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجآت في علاقتهما بشكل كبير.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم

وتذاع مساء الليلة مسلسل حق عرب الحلقة 9 على شاشة قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساء كما تذاع الحلقة عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دنيا المصري، دينا فؤاد، وليد فواز، أحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.