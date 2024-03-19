مسلسل حق عرب الحلقة 9.. أحمد العوضي يكشف سر دينا فؤاد

مفاجآت لا تنتهي تشهدها حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، في الموسم الرمضاني الحالي، إذ كشف مسلسل حق عرب الحلقة 9 عن العديد من الأحداث المشوّقة وغير المتوقعة.

شقيق عرب السويركي يكشف له مفاجأة خطيبته حنان

واجه المحامي علي السويركي، والذي يجسده الفنان محمد أحمد ماهر، شقيقه عرب السويركي بوصولات الأمانة على خطيبته حنان، والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد أن تم تحرير أكثر من 20 محضرا رسميا ضدها، وتقوم باستغلال ضحاياها من أجل دفع مبلغ مالي وتتنازل عن المحضر قبل ترحيله للنيابة، وهو ما استقبله عرب السويركي كالصاعقة.

وعلى الفور واجه عرب السويركي حنان خطيبته بتلك الوصولات، وضربها قائلا: «أنت بتغفليني يا بت فكراني مقطف وبتقرطسيني.. ومش عايز أسمع منك حاجة بطلي كدب.. من النهارده أنتِ متلزمنيش».

مواجهة حادة بين عرب السويركي وخطيبته حنان بعد كشف سرها

وواجه عرب السويركي خطيبته حنان في مشهد مواجهة، وأخبرها بأنها كانت غالية عنده، وأنّه لم يحب أحدا مثلها، لأنه من صغره لم يرى أحدا غيرها: «يومي ماكنش بيستفتح غير لما أشوفك وأكلمك.. مكنش بيجيلي نوم بليل وأنا مزعلك إلا لما أصالحك».

وأخبرها بأنها أكثر شخص يعرف أن عرب السويركي تتهافت عليه السيدات والفتيات لكنه اختارها هي، مضيفا: «في الآخر إيه اللي حصل.. غفلتيني.. ده أنا كنت مغفل أوي.. عمري ما حسيت إن أنا موجوع زي دلوقتي.. محدش هزني وكسرني غيرك»، وطرد عرب السويركي خطيبته وطلب منها ألا يرى وجهها مجددًا: «تمشي من هنا ومشوفش وشك تاني».