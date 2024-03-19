ملخص الحلقة 9 مسلسل حق عرب.. زواج سميحة من ابن عمها

عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 بطولة الفنان أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama، التي شهدت العديد من المفاجآت.

وبدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 9، بزواج سميحة التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري من ابن عمها جمال، الفنان أحمد عبدالله محمود، ونجاح خطة صباح الجياش في عدم زواج ابنها عرب السويركي من ابنتها سميحة، وإقناع زوجها المعلم عبدربه، ويجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

عرب السويركي يبارك للمعلم عبدربه في زواج ابنته سميحة

وحرص عرب السويركي على الذهاب لحفل الزفاف مع خطيبته حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، وبارك للعروسين، وقام صديقه والذي أحمد السمان بالترحاب الشديد به، وقام عرب السويركي بالرقص معهم.

استغاثة سميحة بـ رباح أبو الدهب للهروب من الزواج

وكانت سميحة قد ذهبت واستغاثت بحبيبها رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز وأن ينقذها من الزواج من ابن عمها، ولكنه رفض الزواج منها قائلا :«انا مش بتاع جواز ويومين ونتقابل تاني زى ما كنتى بتعملي مع جوزك الاولاني»، لتتركه وتنفذ أوامر والدها المعلم عبد ربه وتتزوج من ابن عمها.