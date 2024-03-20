مسلسل حق عرب الحلقة 10.. دينا فؤاد تحاول قتل زوجة أبيها

أحداث مثيرة شهدها مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي ويعرض على شاشة قناة ON Drama، ضمن ماراثون المتحدة.

دينا فؤاد تحاول قتل زوجة أبيها بعد فضح سرها

وتصاعدت الأحداث بعد علم عرب السويركي بالقضايا والمحاضر ضد حبيبته حنان، التي تعمل في أعمال غير مشروعة من أجل كسب المال، بعدما قدم له شقيقه المحامي علي السويركي نسخة من محاضر الأقسام.

دينا فؤاد تنتقم بعد فسخ خطبتها

وكان من المقرر خطبة عرب السويركي وحنان والتي تجسد دورها دينا فؤاد خلال ساعات، ولكن ما حدث جعل عرب السويركي يبتعد عنها للأبد ويفسخ خطبتهما، ما جعل حنان تزداد غضبًا وأحضرت سكينًا لقتل رضا زوجة أبيها وتجسدها الفنانة وفاء مكي، وخاصة أنّها السبب في العمل المشبوه وكانت تضغط عليها وتهددها.