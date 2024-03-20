مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 لـ أحمد مكي.. الشرطة تقتحم البنك

مأزق جديد يحاول حزلقوم الخروج منه خلال الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8 بعد اقتحام الشرطة للبنك للقبض عليه وتحرير الرهائن.

حزلقوم يخطط للهروب بصحبة العصابة

وفي الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، حاصرت الشرطة البنك وداخله حزلقوم والرهائن محاولا إيجاد أي فكرة للهرب بمساعده شقيقة جوني، والذي يحاول من جانب آخر الحصول على المفتاح من موظف البنك رغم مرضة ووفاة والدته.

ومن ناحية أخرى يحاول حزلقوم أن يشغل الشرطة بطلبات غريبة، وهي إحضار خضار ولحم وبوتاجاز لإطعام الرهائن.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 10 في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام 3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً.