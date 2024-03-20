مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. أحمد مكي يعيش حياة العزوبية

انتهز الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8، فرصة عدم وجود مربوحة والعترة بالمنزل واسترجع حياه العزوبية.

الكبير أوي يرجع لحياة العزوبية

ظهر الكبير أوي في الدوار وهو سعيد جدا لتواجده بمفرده في الدوار وتذكر عيش الحرية بعيدا عن مربوحة والعترة، ويحكي أنه يعيش في فوضى، وبعدها يتذكر أن مربوحة والعترة لم يتصلا به ويجد هواتفهما مغلفة ويبدأ في القلق عليهما.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من الأحداث الشيقة بعد محاصرة الشرطة للبنك، وتواصل حزلقوم معهم وفرض طلباته والتي كانت عبارة عن خضار ولحمة وأنبوبة بوتاجاز وحول البنك إلى مطبخ لتجهيز الطعام للرهائن وفريق العصابة، وذلك بقيادة مربوحة والسيدات الرهائن في البنك ليختتم المشهد بانفجار أنبوبة البوتاجاز.