يواصل حزلقوم الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 محاولات الهروب من الشرطة وتعطيلهم حتى يحضر جوني مفتاح الخزنة للحصول على الصندوق الخاص به.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 على قناة ON اليوم

وينتظر محبي حزلقوم موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 على قناة ON اليوم، والتي تُذاع الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8

الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي كانت مليئة بالأحداث حيث اقتحمت الشرطة البنك بعد مطالب حزلقوم إحضار خضار ولحم واسطوانة غاز وبوتوجاز لإعداد الأكل للرهائن، وبعد إحضار الشرطة للطلبات وتجهيزها بواسطة السيدات تنفجر اسطوانة الغاز أثناء اقتحام الشرطة للبنك