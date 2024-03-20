مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.. هل تنجح الشرطة في القبض على حزلقوم؟

بعد هجوم الشرطة في الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 على البنك، ومحاولتها القبض على حزلقوم وعصابته، وانتهاء الأمر بانفجار اسطوانة الغاز، ينتظر محبي وجمهور مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 10، وهل ستنجح الشرطة في القبض على حزلقوم؟.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي8 أحداث عديدة شيقة جدا، كان أبرزها فرض حزلقوم مطالب غريبة على الشرطة، وهي إحضار لحم وطماطم وبطاطس لعمل طعام للرهائن حيث رفض طلب طعام جاهز خوفا من وضع الشرطة منوم فيه لكي تتمكن من القبض عليهم.

فشل الكبير أوي في الوصول لمربوحة والعترة وجوني

ومن الناحية الأخرى بدءأ الكبير أوي الانشغال باختفاء مربوحة والعترة وجوني خاصة بعد غلق هواتفهم وفشله في الوصول إليهم بعد عدة محاولات، رغم أنه أعرب عن سعادته في الجلوس بمفرده وتذكره لأيام العزوبية.

وفي نفس الحلقة كان جوني وهجرس مشغولين في البحث عن الموظف الذي يحتفظ بمفتاح الخزنة في عهدته.