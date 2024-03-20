يخوض الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8 مغامرة جديدة، في محاولاته الهروب من الشرطة بصحبة العصابة بعد محاصرتهم للبنك.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 على قناة ON اليوم

ونشاهد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 على قناة ON في الأوقات التالية: إذ يكون العرض الأول الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، في خوض مغامرة وحكاية جديدة ويُعاد على القناة ذاتها في تمام 3 فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي لأحمد مكي حقق نجاحا كبيرا بعد حلقاته الأولى في الجزء الثامن والتي استقطبت هذا العام فئة جديدة وهي الأفال بعد تناوله قصص وحكايات تشبه حكايات وقصص عالم ديزني.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.