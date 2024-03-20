موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي.. صدمة شاهيناز بزواج سراج

استمرت نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا في الانتقام من أشقائها الذين تسببوا في دخولها السجن، وقررت الذهاب إلى شاهيناز لإخبارها بأن زوجها تزوج عليها، لتتوالى الأحداث في الحلقة القادمة حيث تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي على شاشة سي بي سي.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي لكي يتابع المشاهدون ماذا سيحدث في الحلقة المقبلة؟.

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي

أحداث الحلقة 10 من مسلسل سر إلهي

ويأتي موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي على قناة cbc في تمام الساعة 12 صباحًا، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

والحلقة العاشرة من المسلسل قد تشهد انتقام شاهيناز من زوجها سراج بسبب زواجه من رحمة التي تؤدي دورها الفنانة نهى عابدين.