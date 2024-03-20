قدمت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي مزيجا متكاملا لخطة الانتقام التي تقوم بها نصرة ضد الذي تسببوا في سجنها 4 سنوات، وشهدوا ضدها زورا متهمين إيّاها بأنّها قتلت رجل الأعمال هارون، في الوقت ذاته الذي يحاولون جاهدين أن يستولوا على الذهب الذي أوصى به هارون لها، ولذا نوضح مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10

وتقود نصرة خطة محكمة ضد هؤلاء، يساعدها فيها يحيى، ولكنها قد تفقد الذهب مرة أخرى بعد أن ساوم عزيز عزيمي عليه، مقابل أن يرجع له ابنته ملك، ولكن الحلقة الثامنة لم تكشف ما إن كان عزمي يقوم بخطة لإرجاع ابنته دون أن يعطيهم الذهب، أم أنه ضحى بالذهب فعلا.

وعن مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10، فإنه من المقرر أن يتم عرضه في تمام الساعة 12 صباحًا، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.