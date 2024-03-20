ملخص حلقة 9 من مسلسل سر إلهي.. روجينا تفقد الذهب وعزمي يفدي به ابنته

تمكنت روجينا خلال الحلقة 9 من مسلسل سر إلهي من العثور على العديد من المستندات التي تستطيع من خلالها الضغط على الذين ظلموها في يوم من الأيام وتسببوا في دخولها السجن بتهمة قتل رجل الأعمال هارون، عن طريق شهادات الزور التي شهدوها ضدها.

ملخص حلقة 9 من مسلسل سر إلهي

ولكن حدث شيء لم يكن متوقعا، فبعد أن تمكنت من القبض على عزيز متلبسا بسرقة الذهب من مخزن رزق صديق والدها، وثقته بالحبال في المخزن، ولكنه استطاع الفرار بمساعدة الطفلة ملك حفيدة رزق وابنة عزمي، واختطفها، حتى يتمكن من المساومة عليها وأخذ الذهب من نصرة.

تقلبت المشاهد، ثم جاء عزيز إلى عزمي والد ملك وساومه عليها، وطلب منه أن يعطيه الذهب وسيرد له ابنته ومعها 5 ملايين جنيه كهدية منه، وبالفعل اتفقا على موعد والتقيا في مكان وتسلم عزمي ابنته ملك وسلمه الذهب.

نصرة تخبر شاهيناز بزواج زوجها عليها

في تلك الأثناء كانت نصرة تتنقم من واحدة بعد الأخرى، من أولئلك الذين ظلموها وتسببوا في دخولها السجن، فذهبت إلى شاهيناز وأخبرتها أن زوجها قد تزوج عليها وأعطتها عقد الزواج الذي بينه وبين زوجته الجديدة.