مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة.. هل يوافق الدكتور أحمد على خطبة فريدة؟

تطورت الأحداث في الحلقة السابقة من المسلسل الكوميدي العائلي، إذ قرر سيف خطبة فريدة ابنة أحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، لنرى ماذا سيحدث من تطور في العلاقة بينهما في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة؟.

سيف يقنع والده بالتقدم لخطبة فريدة

وذهب سيف لوالده وطلب منه التقدم لخطبة فريدة بعدما منعه والدها من الحديث معها، ليخبره بأنه ما زال صغيرا، ولكنه يصمم على رأيه ويحاول الحديث مع والده وإقناعه بقراءة الفاتحة فقط، لذا من المتوقع أن يشهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة رد فعل والد سيف حول ذلك.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة

الرفض أم قبول قراءة الفاتحة؟، هذا الذي سوف تكشف عنه الحلقة المقبلة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة، ، وهل سيوافق والد فريدة وردة فعله على هذا الأمر؟