مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. ماذا تفعل هنزادا بعد تعرضها للخيانة؟

محاولات عديدة من خالد خطيب آية سماحة في دور هنزادا أخت دينا الشربيني في دور ليلي بمسلسل كامل العدد +1 للتقرب من جيهان الشماشرجي في دور إنجي، فبعد سفر هنزادا إلى لندن في فرصة عمل جيدة لها أصبح خالد يشعر بالوحدة، ما يجعله يحاول مرارا وتكرارا التقرب من إنجي، ولكنها كانت دائما تحاول إيقافه عن ما يفعل، لطوتعرف هنزادا أن هناك علاقة بين خالد وإنجي، ونتابع في مسلسل كامل العدد +1 رد فعلها.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. ماذا تفعل هنزادا بعد معرفتها بعلاقة خالد وإنجي؟

وفي الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 رأت إنجي صديقها الذي يرغب في خطبتها برفقة فتاة أخرى أثناء ذهابه للمطار، ما جعلها تعتقد أنه يخونها، الأمر الذي جعلها تتصل بخالد على الفور لتخبره بما حدث معها، وعندما ذهب إليها، أخبرته طلب منها أن يذهبوا معًا للسينما، وبعد انتهاء الفيلم رأتهم أحد أصدقاء هنزادا معا.

وكانت ليلى تتحضر لقضاء ليلة رومانسية مع زوجها أحمد في المنزل، ما جعلها تقوم بإعداد عشاء على ضي الشموع أمام التلفزيون لمشاهدة فيلم في السهرة معا، وعندما رأى حسن وحسين أحمد طلبوا منه أن يقص عليهم قصة، ما جعله يلغي سهرته مع ليلى، وأثناء ما كانت ليلى ترتب المنزل بعدها، هاتفتها هنزادا لتسألها عن معرفتها بعلاقة خالد وإنجي لتنتهي الحلقة هنا، ونتابع رد فعلها في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.