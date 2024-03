محاولات عديدة من دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى في مسلسل كامل العدد + 1 لتكون أما مثالية لأبنائها وأبناء زوجها شريف سلامة الذي يؤدي دور أحمد، بعد أن تزوجا خلال أحداث الجزء الأول الذي انتهى بحملها منه، ليبدأ الجزء الثاني بظهور طفلهما الرضيع عمر، ويصل عدد الأبناء في المنزل إلى 8، وتجد ليلى صعوبة في التوفيق بين أبناءها وزوجها الذي بدأ يشعر بالملل بسبب تراكم المسؤوليات عليه، لتتوالى الأحداث في حلقة اليوم، ما يجعل المشاهدين يهتمون بمعرفة مواعيد عرض مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 10 اليوم.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 10

وبالنسبة لمواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 10، فيتم عرض الحلقة الجديدة بالتزامن مع وقت الإفطار، وتعرضها قناة ON drama الساعة 6:05 مساء، وإعادتها الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، أما بالنسبة لقناة ON فتقوم بعرض الحلقة الجديدة الساعة 7:30 مساء اليوم الخميس الأربعاء الموافق 20 مارس.

قصة مسلسل كامل العدد + 1

وتناقش أحداث مسلسل كامل العدد منذ الجزء الأول، قضية شائكة في المجتمع المصري، والتي تتمثل في زواج الأب والأم الذين لديهم أبناء، ومحاولات الطرفين في تعويض الأبناء عن الطرف المفقود لديهم، لتدور أحداث الحلقات حول المواقف اليومية التي يتعرضون لها وخصوصا بسبب تواجد هذا العدد الكبير من الأبناء في منزل واحد.