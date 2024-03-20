مقتل 12 شخصا في انهيار منجم بباكستان كتب: منتصر سليمان 08:47 ص | الأربعاء 20 مارس 2024 باكستان _ صورة أرشيفية أعلنت وكالة فرانس برس «أ ف ب» مقتل 12 شخصا في انهيار منجم بباكستان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حدث ليلا.. صواريخ أمريكية وكورية تفوق سرعتها الصوت وزلزال يضرب باكستان زلزال بقوة 5.8 يضرب باكستان.. هل تضررت بعثة منتخب الأردن؟ باكستان تجدد رغبتها في الانضمام إلى بريكس وتعلق طموحاتها على روسيا ممثل باكستان أمام «العدل الدولية»: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره عمران خان يعلن من محبسه فوزه بالانتخابات العامة في باكستان باكستان اخبار باكستان منجم باكستان القاهرة الإخبارية بقلم منتصر سليمان