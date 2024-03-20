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دراما المتحدة

مقتل 12 شخصا في انهيار منجم بباكستان

كتب:

منتصر سليمان
08:47 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
باكستان _ صورة أرشيفية

باكستان _ صورة أرشيفية

أعلنت وكالة فرانس برس «أ ف ب» مقتل 12 شخصا في انهيار منجم بباكستان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل. 

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