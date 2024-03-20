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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 لـأحمد مكي.. هل ينجح حزلقوم في الهروب من الشرطة؟

كتب:

ياسمين محمود
02:59 م | الأربعاء 20 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

يخطط حزلقوم خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي، التي تذاع عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on، لإيجاد مخرج للهروب من البنك بعد مهاجمة الشرطة.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8

وانتهت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 8 بمهاجمة الشرطة للبنك، وخلال الهجوم انفجرت أنبوبة البوتاجاز التي استخدمتها العصابة لطهي الطعام والتي كانت تسرب غاز دون شعورهم، ما تسبب في الانفجار.

جوني يحاول إنقاذ حزلقوم

ويحاول جوني مع هجرس البحث عن الموظف الذي يحتفظ بمفتاح الخزنة المتواجد بها صندوق حزلقوم، وبعد محاولات للوصول إلى مكانه يجد أن والدته توفيت فيذهب إلى المقابر، وفي هذه الأثناء يتعرض هجرس لإغماء وينقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية ويذهب معه جوني وهجرس على أمل الحصول على المفتاح لإنقاذ حزلقوم.

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