أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 20-3-2024، من خلال قسم النتائج والتقاويم والذي أصدر إمساكيه شهر رمضان في ظل حرص المواطنين بالمحافظة على معرفة مواعيد الصلوات تزامناً مع اليوم العاشر من شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 20-3-2024 يختلف من مدينة إلى أخرى وذلك حسب فروق التوقيت بين مطروح والمدن الأخرى المجاورة، وبينها وبين مدن وجه بحري والقناة والصعيد.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024، كشفته الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:48 صباحاً، بينما يأتي السحور في تمام الساعة 2:27 صباحاً والإمساك في تمام الساعة 4:27 صباحاً.

شهر رمضان في مطروح

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح لـ«الوطن» أنه يوجد 600 مسجد في نطاق مراكز ومدن وقرى مطروح تقوم مديرية الأوقاف بتنفيذ برنامج رمضاني شامل يتضمن دروسا للسيدات ومسابقات في القرآن الكريم ومنطقة الفكر الإسلامي وندوات ودروس تثقيفية للأهالي في الصلوات المختلفة على مدار شهر رمضان الكريم.