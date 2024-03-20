موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1.. ماذا سيحدث بعد زواج خالد؟

أحداث صادمة شهدها مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابقة، بعد اكتشاف خيانة خالد لإنجي، لتتوالى الأحداث وينتظر الجمهور ماذا سيكون مصر علاقتهما؟، ليكونوا على موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد المُذاعة الليلة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة

وبعد سفر هنزادا إلى لندن في فرصة عمل جيدة لها أصبح خالد يشعر بالوحدة، ما يجعله يحاول مرارا وتكرارا التقرب من إنجي، لتعرف هنزادا أن هناك علاقة بين خالد وإنجي، ونتابع في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة ردة فعلها.

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد+1

ويأتي موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد+1 في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 6:05 مساء، وإعادتها الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساءا.