سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.. «شوف وصل كام؟»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2024، إذ سجل خلال تعاملات الصباح 3035 جنيهات، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3035 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3468 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2601 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 24 ألفًا و280 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2157 دولارا، حيث ترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير.