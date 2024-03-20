فضل العشر الأوائل من رمضان.. وما الأدعية المستحبة فيها؟

يمثل شهر رمضان فترة روحانية في حياة المسلمين، والعشر الأوائل منه تعد الأبرز فيه، التي تتمتع بفضل خاص وفرصة للتقرب إلى الله والتغيير الإيجابي في الحياة، وذلك لأن فضل العشر الأوائل من رمضان كبير، ويعد فرصة للصلاة والصيام وقراءة القرآن، وتعزيز العلاقة مع الله من خلال العبادة والطاعة، فضلا عن أن فضل العشر الأوائل من رمضان تعد فرصة لقبول الدعاء والتوبة.

فضل العشر الأوائل من رمضان

وبخصوص فضل العشر الأوائل من رمضان، قال الشيخ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب على المسلمين الاجتهاد في العبادات والأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك، فضلا عن التفكّر في معاني الإيمان والتوبة من الذنوب، لأن هذا الشهر الكريم يعد فرصة لتحقيق النمو الروحي والتطهير النفسي.

دعاء العشر الأوائل من رمضان

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن فضل العشر الأوائل من رمضان بأنه يجب على المسلمين أيضا مساعدة الفقراء والمحتاجين في هذه الأيام الفضيلة فهي فرصة لبناء الروابط الاجتماعية وتقديم العون للمحتاجين، مما يجسّد قيم التعاون والإحسان في المجتمع، وهناك عدد من الأدعية التي يُستحب للمسلم أن يرددها في تلك الأيام، وهي كالتالي:

أدعية في شهر رمضان

«اللهم إن كنا مقصرين فيما مضى فأحسن لنا فيما بقى».

«اللهم تقّبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وبلّغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين»

«اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي».

أدعية مستحبة في العشر الأوائل من رمضان

«اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنا وأكرمنا ولا تهنا»

«اللهم احينا في هذه الدنيا حياةً تُرضيك وارزقنا أكمل عمل ترفعنا به، وأَنِعم علينا بأصدق توبة تحبها يا تواب يا رحيم يا الله».

«اللهم إني أسألك حسن الصيام و حسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار».

«اللَّهم إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

«اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير وإنك على ما تشاء قدير».