بالأرقام.. خريطة مشروعات الري بالصعيد في 2023-2024

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ وزارة الري كشفت عن تنفيذ مشروعات الوزارة في صعيد مصر، وجار العمل خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2023-2024 على تنفيذ 342 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه.

خريطة مشروعات الري في الصعيد

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، خريطة مشروعات الري بالصعيد، كما يلي.

- الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروعًا في 7 محافظات.

- 34 مليار جنيه تكلفة إجمالية لهذه المشروعات.

- أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروعًا في 9 محافظات.

- 342 مشروعًا جار العمل عليها خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2024-2023.

- أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد عملية في 8 محافظات.

- 229 عملية تأهيل ترع ضمن مبادرة حياة كريمة في 8 محافظات.

- مشروع قناطر ديروط الجديدة بقيمة مليار جنيه لخدمة 1.60 مليون فدان في 5 محافظات.

- مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.5 مليار جنيه.