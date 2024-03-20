بالأرقام.. خريطة مشروعات الري بالصعيد في 2023-2024
كتب:
أسماء زايد
10:33 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
تأهيل الترع
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ وزارة الري كشفت عن تنفيذ مشروعات الوزارة في صعيد مصر، وجار العمل خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2023-2024 على تنفيذ 342 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه.
خريطة مشروعات الري في الصعيد
وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، خريطة مشروعات الري بالصعيد، كما يلي.
- الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروعًا في 7 محافظات.
- 34 مليار جنيه تكلفة إجمالية لهذه المشروعات.
- أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروعًا في 9 محافظات.
- 342 مشروعًا جار العمل عليها خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2024-2023.
- أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد عملية في 8 محافظات.
- 229 عملية تأهيل ترع ضمن مبادرة حياة كريمة في 8 محافظات.
- مشروع قناطر ديروط الجديدة بقيمة مليار جنيه لخدمة 1.60 مليون فدان في 5 محافظات.
- مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.5 مليار جنيه.