مؤسسة حياة كريمة تحتفي بـ«سيدة 15 مايو».. ساعدت في تجهيز عرائس أيتام

عبرت أم أحمد، من سكان 15 مايو عن سعادتها بتجهيز العرائس المقدمين على الزواج وغير قادرين على شراء احتياجات التجهيز، موضحة أنها تعمل في مجال تجهيز العرائس بالتقسيط منذ وفاة زوجها منذ 5 سنوات.

أم أحمد تجهز العرائس الأيتام

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حياة كريمة» الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، عبر قناة dmc، أنها تقوم ببيع تجهيزات العرائس الأيتام بالتقسيط: «أسرة العروسة اللي بتيجي تاخد الجاجة بعد مابتأكد منها أنها يتيمة، بيدفعوا كل شهر اللي يقدروا عليه.. أنا أولادي أيتام وزي مابقف مع الناس الأيتام ربنا بيرزق أولادي باللي بيقف معاهم».

حياة كريمة تكرم أم أحمد

ووجه الإعلامي أيمن مصطفى، الشكر لها عما تقوم به، من عمل خيري، :«مؤسسة حياة كريمة قررت تكرمك وتهدي لك ميدالية بطل حياة كريمة، ومبلغ مالي، أنت سيدة أصيلة وكريمة بتساعدي غيرك».