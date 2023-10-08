«الري»: تنفيذ مشروعات الصرف المغطى على مساحة 6 ملايين فدان

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبدالسميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع «البرنامج القومي الثالث للصرف»، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

وأوضح التقرير أنه تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومي الثالث للصرف الجاري تنفيذه من عام 2013 حتى 2026.

وأضاف أن البرنامج القومي الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية.

ويجري تنفيذ البرنامج على عدة مراحل «المرحلة الأولى من عام 2013 حتى عام 2019 والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامي 2016- 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 177 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 30 ألف فدان بالمرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 -2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان».

تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة

وأضاف «التقرير» أن استراتيجية هيئة الصرف التابعة للوزارة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها في مساحة 2.389 مليون فدان.

وخلال العام السابق 2022/2023 جرى الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام الحالي 2023/ 2024 تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.

الجدير بالذكر أن الصرف الزراعي المغطى يحقق صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة، وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة

ويتبع هيئة الصرف 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحري والقبلي «أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بني سويف - أسيوط - قنا» لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص، بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة»، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلو مترات سنويا من مواسير المجمعات و2711 كيلو متر سنوياً من مواسير الحقليات، كما تتميز المواسير المنتجة بارتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة.