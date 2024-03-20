إمبراطورية ميم الحلقة الـ 10.. هل تقع أزمة بين ابنة مختار وحلا شيحة؟

شهدت أحداث الحلقة الـ9 العديد من التطور في الأحداث التي حدثت بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة، حيث ذهبا إلى أحد المطاعم وبدآ الحديث الذي تضمن رغبة «مي» في إقامة مشروع للمخبوزات بسبب شغفها بالصناعة اليدوية.

إمبراطورية ميم الحلقة الـ 10

وأثناء حديثهما يستقبل «مختار» خالد النبوي مكالمة من ابنته «منى» هاجر السراج أخبرته بأنّها تريده أن يذهب إلى الجامعة على الفور للتوقيع على بعض الأوراق الخاصة بها، بسبب رفضه سفرها إلى البعثة ما يتسبب في فصلها من الجامعة، وبعد انتهاء المكالمة تعرض «مي» أن تذهب مع «مختار» إلى الجامعة، الأمر الذي قد يوقع أزمة فيما بعد بين الابنة والحبيبة حال لقائهما وجها لوجه.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يتم عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شاشة قناة dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية حيث يبدأ العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة dmc، و6:05 على قناة dmc drama والساعة 10:45 على منصة watch it الرقمية وذلك تزامناً مع قناة dmc.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم

يأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الساعة 10:15 صباحاً، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتكون الإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، ويعرض عى منصة watch it بالتزمن مع قناة dmc.