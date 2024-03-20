مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. حلا شيحا تدعم خالد النبوي مع أولاده

بأحداث سلسلة واجتماعية، جاء ملخص الحلقة 9 من مسلسل إمبراطورية ميم، قررت حلا شيحا أن تدعم الفنان خالد النبوي، ومواجهة مشكلات أبنائه معه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9

وجاء مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9، قررت حلا شيحا أن تذهب مع خالد النبوي إلى الجامعة لابنته «مني» حيث أنها تحدثت معه من أجل إمضاء على أوراق بأنه غير موافق على البعثة، ثم ذهبت معه إلى المدرسة بعد تعرض ابنته الصغري لصدمة عصبية بسبب المشكلات التي تحدث في المنزل .

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها ومسؤوليته تجاه أبنائه.