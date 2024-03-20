مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. زيارة جماعية لقبر سلاف فواخرجي

اعتمدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9، على الإثارة والتشويق، إذ ترأس «مروان» نور خالد النبوي، حركة التمرد ضد والده، والمطالبة بإقامة انتخابات على إدارة المنزل.

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9، حاول مختار السيطرة على أولاده، من خلال الذهاب إلى زيارة قبر والدتهما ميسون التي تجسد دورها الفنانة سولاف فواخرجي، وبكي الجميع خلال الزيارة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9

وقد رفض مختار فكرة انتقال السلطة إلى أحد أبنائه، مؤكداً أنه بيديه السلطة، وأن من يعيش بالمنزل عليه سماع الكلام ولا يفكر في تلك الأمور، ولم يستلسم لضغطهم على الإطلاق.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.