موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة حلا شيحة

يتابع الجمهور بشغف أحدث أعمال الفنان خالد النبوي، لذا نعرض لكم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10.

موعد عرض الحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10

وتأتي مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10 في تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

وسيتم عرض المسلسل على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

ويمكن مشاهدة الحلقة دون إعلانات من خلال الرابط.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي، حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.